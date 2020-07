Kanye West in stato confusionale accusa moglie e suocera: “È bipolare” (Di giovedì 23 luglio 2020) Kanye West sta accusando la moglie Kim Kardashian e la suocera Kris Jenner di tradimento. Secondo il rapper, vorrebbero farlo internare in una casa di cura Fonte foto: Getty ImagesDa quando Kanye West si è candidato alle elezioni presidenziali statunitensi è sotto una pressione mediatica che lo sta facendo soffrire. Nell’ultimo comizio tenuto a Charleston, nella Carolina del Sud, il rapper ha fatto dichiarazioni che hanno lasciato un po’ interdetti e in cui è apparso in stato confusionale. Un discorso sconclusionato in cui si è presentato vestito con un giubbotto antiproiettile e si è dichiarato contro l’aborto, finendo il suo discorso scoppiando in ... Leggi su chenews

