José Altafini, da grande campione a commentatore: la pensione sociale e le rivelazioni shock sull’antidoping (Di venerdì 24 luglio 2020) Nato a Piracicaba il 24 luglio 1938, José João Altafini è ricordato per le sue grandi doti da calciatore, espresse con le maglie di Milan, Juventus e Napoli, in Italia. In Brasile lo conoscono come Mazzola, per la sua grande somiglianza con Valentino, campione leggendario del grande Torino. Si fa notare subito con il Palmeiras realizzando tantissimi gol. Arriva al Milan nel 1958 e fino al 1965 segna 120 reti in 204 presenze. Passa poi al Napoli e infine alla Juventus, continuando a segnare quantità industriali di gol. Termina la carriera in Svizzera con Chiasso e Mendrisiostar. Vince praticamente tutto tra club e nazionali (Brasile e Italia). Altafini è famoso anche per i suoi ingressi dalla panchina che spesso cambiavano le partite: gli bastavano pochi minuti ... Leggi su calcioweb.eu

AchAnck19 : RT @TeamMilanAC: ?? Happy Birthday José Altafini ???? ?? 235 ?? 148 ???? Serie A ?? European Cup

