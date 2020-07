Italia, un popolo armato. In memoria di Luca e Jan (Di giovedì 23 luglio 2020) 'Non è più accettabile che persone instabili e mentalmente disturbate possano detenere legalmente armi da fuoco a causa di leggi che tutelano la privacy dei possessori di armi invece dell'incolumità ... Leggi su globalist

432wps : RT @guidopensieri: @SM_Difesa @Esercito @ItalianNavy @ItalianAirForce @_Carabinieri_ @GDF @UltimoUMC ALZATEVI ED ELIMINATE CHI LAVO… - gabrillasarti2 : Ma il popolo , un bagno di sangua alla politica infame, quando si decide per riprendersi l'Italia ? - gianchy51 : RT @ombrysan: La domanda sorge spontanea, perché i generali esternano disappunto verso Ong, governo, tratta di migranti, finta accoglienza,… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia popolo

Tutto Golfo

NAPOLI – Parte oggi anche in Campania una rivoluzionaria campagna di raccolta fondi destinata a sviluppare nuove tecnologie per migliorare la vita dei cittadini della regione e introdurre nuovi strume ...Il denaro pubblico serviva per la retta del bambino all’asilo, per rifare gli infissi nello studio del padre oppure per comprare la borsa Louis Vuitton o regali vari da Nazareno Gabrielli, ma anche pe ...