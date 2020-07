Governo: Fico, ‘dopo decisioni Ue penso andrà avanti’ (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “In politica le sorprese ci possono sempre essere”, ma “con l’arrivo di ingenti finanziamenti” dal’Europa, credo che questo Parlamento e questo Governo vogliano provare a fare il meglio possibile. Quindi credo che sarà questo Governo e questo Parlamento a cercare di utilizzare al meglio per il bene comune e di tutti i cittadini questi fondi, quindi non credo che ci saranno tutte queste sorprese” rispetto alla durata dell’esecutivo. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, durante la cerimonia del Ventaglio. L'articolo Governo: Fico, ‘dopo decisioni Ue penso andrà avanti’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Quindi credo che sarà questo governo e questo Parlamento a cercare di utilizzare ... Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, durante la cerimonia del Ventaglio."Quindi -ha concluso Fico- troveremo gli strumenti migliori per far sì che ci sia un atto di indirizzo importante da dare al governo per poi presentare i progetti in Europa entro il 15 ottobre. E' un ...