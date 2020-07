Fatture false, maxi sequestro da tre milioni di euro (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Due sequestri del valore di 3 milioni di euro. È questo il risultato di un’indagine condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. I responsabili sono indiziati di aver commesso reati tributari quali dichiarazione fraudolenta mediante l’emissione e l’utilizzo di Fatture per operazioni inesistenti ed omesso versamento dell’I.V.A. Le attività sono state svolte dai finanzieri del I Gruppo ed hanno interessato una società attiva nella commercializzazione di gas ad uso civile ed industriale e una operante nel settore del commercio all’ingrosso di gomma greggia e plastiche, entrambe con sede a Napoli. Il 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli ha contestato all’amministratore della società che ... Leggi su anteprima24

