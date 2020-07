‘Domicilio coatto’ di Andrea Cima e Ludovica Ortame da oggi su Prime Video con 102 Distribution (Di giovedì 23 luglio 2020) E’ in programmazione da oggi su Prime Video, distribuita da 102 Distribution, ‘Domicilio coatto’, serie comedy-drama in 5 puntate diretta a quattro mani da Andrea Cima e Ludovica Ortame, le avventure di Rocco Gagliardi, criminale romano e padre di famiglia, detenuto agli arresti domiciliari, in rotta di collisione con la sua involontaria redenzione. La serie, interpretata da Leonardo Sbragia, Federica Lenzi, Chiara David, Giorgio Gambadoro e Flavio Domenici, prodotta da Susanna Vicentini, è sceneggiata dalla stessa Vicentini e da Andrea Cima, Elia Gonella e Ludovica Ortame, su soggetto di Antonella ... Leggi su romadailynews

