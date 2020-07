Davide Basolo svela se stesso | L’ex di Uomini e Donne cerca il consenso di Maria De Filippi (Di giovedì 23 luglio 2020) Fuori da Uomini e Donne, Davide Basolo svela se stesso sui social. Forse l’ex corteggiatore sta cercando di attirare di nuovo l’attenzione di Maria De Filippi? Cosa succederà? Dopo la fine del suo percorso al trono classico di Uomini e Donne, Davide Basolo ha vissuto giorni di grande dolore. La delusione per non essere stato … L'articolo Davide Basolo svela se stesso L’ex di Uomini e Donne cerca il consenso di Maria De Filippi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Notiziedi_it : Sammy Hassan rompe il silenzio dopo la rottura con Giovanna Abate. Poi replica a Giulio Raselli e Davide Basolo - Novella_2000 : Sammy Hassan rompe il silenzio dopo la rottura con Giovanna Abate. Poi replica a Giulio Raselli e Davide Basolo - VicolodelleNews : ‘#UominieDonne’ Finalmente arriva la confessione di Sammy Hassan: “Io e Giovanna Abate ci siamo lasciati, perchè…ne… - IsaeChia : Somiglianza tra #DavideBasolo e #LucaDorigo -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Basolo

Dopo la fine del suo percorso al trono classico di Uomini e Donne, Davide Basolo ha vissuto giorni di grande dolore. La delusione per non essere stato scelto dalla tronista Giovanna Abate è stata gran ...Giovanna Abate, dopo Uomini e Donne, tira le somme dopo l’ennesima delusione: ancora una volta il programma non l’ha aiutata a trovare l’amore. Giovanna Abate, ex tronista e anche corteggiatrice di Uo ...