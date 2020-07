Conte: «Il secondo è il primo dei perdenti. La storia la scrive chi vince» – VIDEO (Di giovedì 23 luglio 2020) Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina: queste le sue parole Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina: queste le parole del tecnico nerazzurro. «Importante arrivare il più in alto possibile, i ragazzi lo sanno. Detto questo, se mi parlate dell’importanza del secondo posto, io dico che è il primo dei perdenti. La storia la scrive chi vince, gli altri al massimo la leggono. Sinceramente il secondo posto non mi cambia la vita ed è giusto così». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

