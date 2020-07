Comic-Con 2020: come e dove seguirlo in streaming (Di giovedì 23 luglio 2020) Nadie duda de que la Comic-Con, o el evento de cultura pop más colosal que un cerebro humano puede imaginar, se celebra cada año en una bonita ciudad. Descubierta por los alemanes en 1904, la llamaron “San Diego”, lo que, por supuesto, significa “vagina de ballena” en lengua germana. O eso es, al menos, lo que eruditos como Ronald Burgundy nos han querido hacer creer, pero lo cierto es que él sería el primero en confesarte que ya nadie sabe lo que significa realmente “San Diego”: los académicos mantienen que la traducción se perdió hace cientos de años. Desde que inauguró su primera convención de cómics en 1970, la ciudad ha sido sinónimo de fans disfrazados, estrellas de Hollywood intentando colocar sus últimos blockbusters, conciertos al aire ... Leggi su gqitalia

badtasteit : Non perdetevi inoltre la 'Guida al Comic-Con@Home: le nostre istruzioni per l’uso' e continuate a seguirci per tutt… - _angiearfy : RT @omelette73: Guida al #ComicConAtHome: le nostre istruzioni per l’uso - omelette73 : Guida al #ComicConAtHome: le nostre istruzioni per l’uso - badtasteit : Guida al #comicconathome: le nostre istruzioni per l'uso - UniMoviesBlog : Partita ieri la speciale edizione 2020 del #SanDiegoComicCon, nota per l'occasione come #ComicConatHome, ecco che d… -

Ultime Notizie dalla rete : Comic Con San Diego Comic-Con @Home: tutti i panel dell'edizione 2020 MangaForever.net Una San Diego orfana del Comic-Con

Quest'anno l'evento è solo digitale, quindi pochissimi avventori hanno raggiunto il polo fieristico di San Diego, nel quale stavolta non sfileranno cosplayer e affini Nessuna manifestazione fisica, ma ...

Comic-Con@Home: stasera il panel di New Mutants, per Bill Sienkiewicz sarà un evento imperdibile

stasera al Comic-Con@Home si terrà una conferenza tutta dedicata a New Mutants, il film di Josh Boon che ha avuto una storia piuttosto turbolenta a causa dei continui rinvii. A’appuntamento è fissato ...

Quest'anno l'evento è solo digitale, quindi pochissimi avventori hanno raggiunto il polo fieristico di San Diego, nel quale stavolta non sfileranno cosplayer e affini Nessuna manifestazione fisica, ma ...stasera al Comic-Con@Home si terrà una conferenza tutta dedicata a New Mutants, il film di Josh Boon che ha avuto una storia piuttosto turbolenta a causa dei continui rinvii. A’appuntamento è fissato ...