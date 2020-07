Chelsea scatenato: Havertz in pugno dopo Werner e Ziyech (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Chelsea di Frank Lampard vuole ritornare a lottare per il titolo: dopo Hakim Ziyech e Timo Werner, si avvicina il grande colpo Kai Havertz del Leverkusen dopo un’annata travagliata per il blocco del mercato, il Chelsea vuole recuperare quanto perso nelle trattative precedenti e si sta letteralmente scatenando per regalare a Frank Lampard la squadra adatta per tornare a lottare per i vertici della Premier League. dopo i primi due grandi botti con gli acquisti di Hakim Ziyech dall’Ajax e Timo Werner dal Lipsia, il club di Abramovich è pronto a piazzare anche l’acquisto di Kai Havertz dal Bayer Leverkusen. Sono giornate cruciali sull’asse Inghilterra-Germania: i tabloid ... Leggi su zon

enzogoku69 : ??#Chelsea scatenato...come già anticipato giorni fa i blue's sono ad un passo dalla chiusura dell'operazione… - pormeccartnei : @fire4wd @RemoContro1927 @nikita82roma Fantastico. Un pazzo scatenato. Peccato che Chelsea abbia deciso di lasciare… -

