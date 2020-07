Cdm approva scostamento di bilancio da 25 miliardi (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Consiglio dei Ministri di ieri sera ha approvato lo scostamento di bilancio di 25 miliardi per il quale chiederà ora l’autorizzazione al Parlamento. In particolare, il ricorso all’indebitamento sarà di: - 25 miliardi di euro nel 2020; - 6,1 miliardi nel 2021; - 1,0 miliardi nel 2022; - 6,2 miliardi di euro nel 2023; - 5,0 miliardi di euro nel 2024; - 3,3 miliardi nel 2025; - 1,7 miliardi dal 2026.Dunque, al netto delle amministrazioni pubbliche, il nuovo livello di indebitamento sarà fissato all’11,9% del PIL nel 2020 e il debito pubblico si attesterà al 157,6% del PIL.La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo su Twitter ha ... Leggi su blogo

eurokleis : Via libera del CdM al terzo scostamento di bilancio dall'inizio della crisi del Covid-19: 25 miliardi di euro per i… - laquilablog : Il CdM approva uno scostamento di bilancio da 25 miliardi #bilancio #cdm #conte #manovra - dariocaselli : RT @iISud24: Per @GiuseppeConteIT il «governo non vale bene un Mes» e sceglie di indebitarci di più. Il CdM approva un nuovo scostamento d… - polisblogit : Cdm approva scostamento di bilancio da 25 miliardi. Nessuna decisione su proroga dello Stato di emergenza - errantThinker : RT @reuters_italia: Cdm approva nuovo scostamento di bilancio a sostegno dell'economia contro Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Cdm approva Scambio di informazioni nel settore fiscale: il Cdm approva il decreto. Assegno unico per i figli a carico: ok dalla Camera Il Quotidiano Giuridico Le decisioni del Cdm, nuovo scostamento di bilancio da 25 mld

Nel Consiglio dei Ministri che si è riunito nella tarda serata di ieri sera e si è concluso alle 0,30 odierne, è stata approvata "la Relazione al Parlamento da presentare alle Camere, ai fini dell’aut ...

Ok di Palazzo Chigi: Ars sciolta in caso di sfiducia al presidente

Via libera dal Consiglio dei Ministri alla norma della Regione siciliana sullo scioglimento dell’Ars in caso di sfiducia. Il Cdm, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Franc ...

Nel Consiglio dei Ministri che si è riunito nella tarda serata di ieri sera e si è concluso alle 0,30 odierne, è stata approvata "la Relazione al Parlamento da presentare alle Camere, ai fini dell’aut ...Via libera dal Consiglio dei Ministri alla norma della Regione siciliana sullo scioglimento dell’Ars in caso di sfiducia. Il Cdm, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Franc ...