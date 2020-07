Caserma degli orrori, i carabinieri si vantavano delle violenze: “Hai presente Gomorra?” (Di giovedì 23 luglio 2020) Le intercettazioni dei carabinieri indagati della Caserma di Piacenza descrivono un far west in cui tutto era permesso e nel quale , chi era coinvolto, si sentiva invincibile. Sono bastati 6 mesi di indagini per scoprire l’inferno. I carabinieri coinvolti non solo parlavano tra di loro di quello che facevano, ma se ne vantavano apertamente: “Adesso ti devo raccontare quello che ho combinato, ho fatto un’associazione a delinquere, ragazzi”, dice uno di loro in un’intercettazione. Avevano organizzato un giro di spaccio di droga Lo schema organizzativo era semplice: i carabinieri gestivano uno spaccio di droga in combutta con alcuni spacciatori. Sequestravano la droga agli spacciatori estranei al loro giro, arrestandoli, picchiandoli e torturandoli. Dopodiché, ... Leggi su thesocialpost

