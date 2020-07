Calcio: Gotti, vittoria gruppo, Udinese ha dato tutto (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - TRIESTE, 23 LUG - "Non mi aspettavo di battere la Juventus, ma sono orgoglioso perché la squadra ha fatto tutto quello che poteva affinché ciò succedesse". Lo ha affermato Luca Gotti, ai ... Leggi su corrieredellosport

Fprime86 : RT @SkySport: Gotti dopo Udinese-Juventus: 'Vittoria della pazienza. Meritavamo una classifica diversa' - roma_magazine : RT @calciomercato_m: UDINESE- Gotti: 'Non ci aspettavamo questa vittoria, pensiamo a questo campionato con soddisfazione' - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: UDINESE- Gotti: 'Non ci aspettavamo questa vittoria, pensiamo a questo campionato con soddisfazione' - sportli26181512 : Gotti dopo Udinese-Juventus: 'Vittoria della pazienza. Meritavamo una classifica diversa': L'allenatore bianconero… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: UDINESE- Gotti: 'Non ci aspettavamo questa vittoria, pensiamo a questo campionato con soddisfazione' -