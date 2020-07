Bruno Peres e il soprannome alcolico, via social arrivano le scuse della Ceres (Di giovedì 23 luglio 2020) Bruno Peres , terzino brasiliano della Roma, si era reso protagonista in negativo fuori dal campo all'inizio della sua esperienza nella capitale, nel 2018, aveva distrutto la sua Lamborghini ... Leggi su tgcom24.mediaset

OfficialASRoma : Triplice fischio! ?? Kalinic ?? Carles Perez ?? Kolarov ?? Bruno Peres ???? Zaniolo ?? FORZA ROMA! ???? #SPALRoma… - Gazzetta_it : #roma, #BrunoPeres e quel soprannome 'alcolico'. Ora arrivano le scuse della #Ceres - RedYell68083169 : @unarobasottile Assist in Serie A 19/20 Pellegrini : 9 Bruno Peres : 2 ??????? - fisco24_info : Zaniolo, gol d'autore contro la Spal VIDEO: La parabola di Bruno Peres nella Roma, da scarto a titolare - BrayanAEEAEJ : RT @OfficialASRoma: Triplice fischio! ?? Kalinic ?? Carles Perez ?? Kolarov ?? Bruno Peres ???? Zaniolo ?? FORZA ROMA! ???? #SPALRoma ?? #… -

La doppietta di ieri di Bruno Peres in Spal-Roma ha fatto sorridere molti ma non ha stupito chi ha seguito le ultime prestazioni del terzino brasiliano con i giallorossi, soprattutto dal passaggio all ...Il gran gol di Zaniolo ieri sera a Ferrara ha conquistato tutti. A cominciare da Fonseca che dopo il successo 'tennistico' (1-6) contro la Spal ha assicurato: "Non vogliamo vendere Zaniolo e Pellegrin ...