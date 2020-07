Blocco dei licenziamenti fino a fine anno, ma c'è una deroga boomerang (Di giovedì 23 luglio 2020) C’è un’espressione da tenere sott’occhio: “Cessazione di attività”. Pronunciata dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo durante la riunione in videoconferenza con i sindacati sul delicato pacchetto che troverà spazio nella manovra di agosto. Quello che disegnerà i contorni del mondo del lavoro del Paese da luglio a fine anno in termini di licenziamenti, cassa integrazione e sgravi fiscali. Il divieto di licenziamento scade il 17 agosto e sarà prorogato fino a fine anno, ma - e qui entra in gioco l’espressione incriminata - non varrà per quelle imprese che chiuderanno i battenti. Cgil, Cisl e Uil subodorano un’aria quantomeno poco chiara, e quando le webcam si spengono ... Leggi su huffingtonpost

