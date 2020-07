Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 22 luglio 2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 22 luglio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Superquark ha totalizzato 2160 spettatori (11.63% di share). La serie tv Come sorelle su Canale5 1960 spettatori (11.31%). Il telefilm Chicago Fire su Italia1 ne ha avuti 1383 (7.34%), mentre Chicago Med 1345 (6.60%); su Rai2 Novantesimo Minuto 983 (4.81%), poi l’episodio di NCIS 737 spettatori (3.64%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 1691 spettatori (8.93%). Su Rete4 il film Ticker ha totalizzato 608 spettatori (3.19%) e su La7 il film Il medico della mutua ne ha avuti 493 (2.530%). Ascolti tv Access prime time e preserale Su ... Leggi su ascoltitv

