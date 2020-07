Alex Zanardi, il medico: 'Sarà come scalare l'Himalaya, i miracoli non li fa nessuno' (Di giovedì 23 luglio 2020) è in un centro di riabilitazione, ma il suo medico ha subito voluto chiarire che la strada per la guarigione è lunga. 'In questo momento lui è davanti all'Himalaya', ha spiegato al Corriere della Sera ... Leggi su leggo

repubblica : Alex Zanardi, la lotta per il risveglio nel silenzio. 'Ce la farà, è una tigre' [dal nostro inviato PAOLO BERIZZI]… - Eurosport_IT : 'Papà ce la farà, sono sicuro. Ce la farà anche questa volta' ?? Sì Niccolò, ne siamo sicuri anche noi! ?? ??… - matteosalvinimi : Forza Alex! #Zanardi - Silvana54972133 : RT @AgostinaGennari: Zanardi, il medico: 'Ha davanti l'Himalaya' - Notiziedi_it : Alex Zanardi a Villa Beretta: il centro di cura del Lecchese specializzato nella riabilitazione ha ospitato anche B… -