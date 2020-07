Zanardi lascia l’ospedale, parla Niccolò: “Non è più in pericolo di vita” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non ha dubbi Niccolò Zanardi, il primo a fare il tifo per suo padre. Si riprenderà presto e tornerà più forte di prima. Ne ha parlato al Corriere della sera, dopo la notizia delle dimissioni del pilota dall’ospedale di Siena, dove per un mese, Alex Zanardi, è stato seguito dagli specialisti che gli hanno salvato la vita e gli hanno permesso di poter pensare anche al futuro. Un futuro che a detta di Niccolò, Alex, vivrà da grande campione quale è stato fin’ora. Un nuovo ostacolo da superare? Suo padre ce la farà per tornare a essere quello di prima. Il figlio di Alex Zanardi ha spiegato che i medici hanno pensieri positivi in merito al futuro dell’ex pilota e ovviamente anche lui e sua madre sono positivi e gli stanno accanto. ... Leggi su ultimenotizieflash

