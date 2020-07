Ultimi giorni per ammirare la COMETA NEOWISE: ecco dove trovarla (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il cielo di luglio è stata dominato dalla COMETA NEOWISE, la vera sorpresa astronomica di quest’anno. Da tanti anni non avevamo avuto modo di ammirare una COMETA, tanto che a più di qualcuno ha ricordato lo spettacolo grandioso di ormai oltre vent’anni fa legato alla COMETA Hale Bopp, la più bella del Novecento. NEOWISE è stata scoperta di recente, lo scorso 25 marzo, dal telescopio dal quale ha preso il nome. Si tratta di una COMETA di lungo periodo che ha origine dai confini del Sistema solare, dalla nube di Oort. Tornerà dalle nostre parti tra ben 6.683 anni, secondo gli Ultimi calcoli, motivo in più per provare a scovarla in cielo. La COMETA NEOWISE ha ... Leggi su meteogiornale

