Torture ed estorsioni, arrestati sei carabinieri e caserma sequestrata (Di mercoledì 22 luglio 2020) caserma degli orrori a Piacenza, per la prima volta in Italia viene sequestrata una caserma dell’Arma: da anni Torture, estorsioni e spaccio Non era mai successo in Italia che una caserma dei carabinieri venisse sequestrata per i pesanti reati che sarebbero stati commessi tra quelle mura. È successo invece a Piacenza dove sono stati arrestati sei carabinieri di cui uno sono stati disposti gli arresti domiciliari. Torture, arresti illegali, lesioni, estorsioni e spaccio di droga: questo è quanto sarebbe avvenuto a partire dal 2017 nella caserma Levante. Vittime spacciatori, immigrati ma anche cittadini innocenti finiti tra gli ... Leggi su bloglive

