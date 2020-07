“Svolta epocale” Via libera all’assegno unico per i figli: a chi andrà (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Camera ha dato il via libera praticamente all’unanimità, con 452 voti a favore e un solo astenuto, all’assegno unico e universale per i figli. Ma spetta a tutti? Manca l’approvazione del Senato ma ormai la legge è passata. Come succede in gran parte d’Europa, anche in Italia ci sarà un vero e proprio sostegno alle famiglie con figli a carico. Si tratta di una delle leggi delega che il Family Act aveva affidato al Parlamento. L’esecutivo avrà poi dodici mesi di tempo per esercitare la delega ricevuta dalle Camere. La legge voluta dal Pd e da Italia Viva ha avuto il benestare della Camera che ha approvato l’assegno unico e universale per i figli. I sì sono stati 452. Il provvedimento è ... Leggi su chenews

pinapic : Nella trattativa sul #RecoveryFund ha prevalso l’Europa, con quella spinta a superare gli ostacoli, a vivere come c… - GianlucaVasto : Castaldi: 'L'ac... - RaffaelePizzati : RT @RaffaelePizzati: Immensa @elenabonetti ?? #FamilyAct #assegnounico Svolta epocale ?????? - Ernesto29296958 : RT @FabrizioDalCol: Tasse, è in arrivo una svolta epocale. Agenzia Entrate: 'Addio acconti e saldi' - FabrizioDalCol : Tasse, è in arrivo una svolta epocale. Agenzia Entrate: 'Addio acconti e saldi' -

Ultime Notizie dalla rete : “Svolta epocale”