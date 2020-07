Supremazia Inter ma la Fiorentina regge, ancora un pari nerazzurro. Match point Juve? (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'Inter, dopo la vittoria di ieri dell'Atalanta, deve vincere per riportarsi al secondo posto in classifica. La Fiorentina ha bisogno di punti per scacciare definitivamente il rischio Serie B e per tentare, parallelamente. di finire il campionato nella parte sinistra. Una partita che è sempre Interessante. Questa è Inter-Fiorentina. OSSERVATO SPECIALE: CHIESA - Un pò a sorpresa, Federico Chiesa partirà dalla panchina. Eppure, è lui l'osservato speciale. Non è un mistero, infatti, che piaccia... Leggi su 90min

wowawowa100 : Questa foto merita il Pulitzer Prizes. In una rappresenta ??la ridicola ossessione del lamento #inter degli inferior… - totofaz : @PinoVaccaro77 @theboss85_ La polemica su può fare su ogni cosa oggettivamente misurabile. Questa lo è. Io sono con… - Vincenz96004611 : RT @RobertoSavino10: L'Inter risponde all'Atalanta per la supremazia in Lombardia... - Riccardoplus : RT @RobertoSavino10: L'Inter risponde all'Atalanta per la supremazia in Lombardia... - rebel29_ : RT @RobertoSavino10: L'Inter risponde all'Atalanta per la supremazia in Lombardia... -

Ultime Notizie dalla rete : Supremazia Inter Supremazia Inter ma la Fiorentina regge, ancora un pari nerazzurro. Match point Juve? 90min SNAI, Serie A – Va in scena Inter-Fiorentina una storia di gol, emozioni e ribaltoni in extremis

Inter nettamente favorita, a 1,48 ... 3,15. Negli ultimi sette derby la supremazia blucerchiata è netta: cinque vittorie e due pareggi. L'ultima gioia del Genoa è lo 0-3 dell'8 maggio 2016. Il Napoli ...

SNAI, Serie A – Va in scena Inter-Fiorentina

Inter nettamente favorita, a 1,48 ... 3,15. Negli ultimi sette derby la supremazia blucerchiata è netta: cinque vittorie e due pareggi. L'ultima gioia del Genoa è lo 0-3 dell'8 maggio 2016. Il Napoli ...

Inter nettamente favorita, a 1,48 ... 3,15. Negli ultimi sette derby la supremazia blucerchiata è netta: cinque vittorie e due pareggi. L'ultima gioia del Genoa è lo 0-3 dell'8 maggio 2016. Il Napoli ...Inter nettamente favorita, a 1,48 ... 3,15. Negli ultimi sette derby la supremazia blucerchiata è netta: cinque vittorie e due pareggi. L'ultima gioia del Genoa è lo 0-3 dell'8 maggio 2016. Il Napoli ...