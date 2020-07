Si arrampica sulle rocce per tuffarsi ma cambia idea: resta bloccato, salvato da pompieri (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lodi, 22 luglio 2020 - Cerca l'altezza per un maxi tuffo ma alla fine deve farsi salvare dai vigili del fuoco . Disavventura per un ragazzo di 20 anni arrivato a Bobbio per trascorrere qualche ora ... Leggi su ilgiorno

Lodi, 22 luglio 2020 - Cerca l’altezza per un maxi tuffo ma alla fine deve farsi salvare dai vigili del fuoco. Disavventura per un ragazzo di 20 anni arrivato a Bobbio per trascorrere qualche ora lung ...

