Salvini sugli specchi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma. Il sovranista olandese, Geert Wilders, dice che “Giuseppe Conte è molto soddisfatto. Riceve 82 miliardi di regali, dai nostri soldi grazie alle ginocchia deboli di Rutte”. Il suo alleato italiano, Matteo Salvini – solo un anno fa i due si abbracciavano in piazza Duomo sul palco dell’internazio Leggi su ilfoglio

anna11824 : @Paolo65497103 @GiorgiaMeloni @berlusconi Ho sentito l'intervista di Salvini sugli aiuti europei ottenuti! Per rest… - Julio23021888 : @AnnalisaChirico tutto ok? Non leggo tuoi commenti da circa 24 ore, mi sto preoccupando. Ti voglio piú carica! Dai,… - PsicheMKD : 'LA VERITÀ SUGLI 'AIUTI' EUROPEI' - MATTEO SALVINI E ALBERTO BAGNAI (21.... - Destradipopolo : #SALVINI CHE ORA SI LAMENTA DELLE MORTI SUL LAVORO E VUOLE INVESTIRE IN SICUREZZA E’ LO STESSO CHE SI LAMENTAVA SUG… - giusvo : #RecoveryFund, il #Felpmaresciallo: 'È una fregatura, è un super Mes'. Il leader della #Lega si arrampica sugli s… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini sugli Recovery fund, all’opposizione Salvini è l’unico ad attaccare l’accordo Ue Il Fatto Quotidiano Salvini sugli specchi

Roma. Il sovranista olandese, Geert Wilders, dice che “Giuseppe Conte è molto soddisfatto. Riceve 82 miliardi di regali, dai nostri soldi grazie alle ginocchia deboli di Rutte”. Il suo alleato italian ...

Le conseguenze sul centrodestra della vittoria di Conte a Bruxelles

Conte è consapevole delle divisioni interne al centrodestra e ne ha approfittato per evidenziarle, ringraziando “le opposizioni e, in particolare alcuni esponenti che, pur tra le legittime critiche, h ...

Roma. Il sovranista olandese, Geert Wilders, dice che “Giuseppe Conte è molto soddisfatto. Riceve 82 miliardi di regali, dai nostri soldi grazie alle ginocchia deboli di Rutte”. Il suo alleato italian ...Conte è consapevole delle divisioni interne al centrodestra e ne ha approfittato per evidenziarle, ringraziando “le opposizioni e, in particolare alcuni esponenti che, pur tra le legittime critiche, h ...