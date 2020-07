Rientro in aula, un rebus: «Doposcuola gratuito per aiutare le famiglie» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Doposcuola potrebbe essere la soluzione in mano agli istituti per andare incontro alle famiglie che, con le nuove disposizioni anti-Covid, si potrebbero ritrovare in difficoltà con gli... Leggi su ilmessaggero

Banchi, aule e prof: per la scuola è corsa contro il tempo. Ma è caos sugli orari: come cambieranno

Il problema principale è trovare le nuove aule per le superiori. Le preoccupazioni dei presidi fanno il paio con le lamentele dei sindacati che denunciano un ritardo che mette a rischio la riapertura ...

Rientro a scuola: «I doppi turni sono inevitabili. Ragazzi in classe dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18»

Leggi anche Rientro a scuola, Azzolina ... si evince che per garantire il distanziamento tra le rime buccali ogni aula non può accogliere oltre i 17/20 studenti in media. Il liceo è ospitato in un ...

