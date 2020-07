Regione Lazio, con 5 mln riparte sostegno a famiglie e operatori (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – “Con la DGR 458/2020 e’ stata approvata la rifinalizzazione delle risorse stanziate dalla Regione Lazio in sostegno agli operatori sportivi e alle famiglie attraverso il piano straordinario #Viciniallosport e sono stati ampliati i requisiti di accesso ai voucher. Il piano ha incluso 4 avvisi pubblici per un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro: per la concessione di contributi in favore di conduttori di impianti sportivi (che ha sostenuto 340 canoni di locazione) e per il sostegno alle loro attivita’ (che ha gia’ finanziato 278 progetti), entrambi gestiti da Laziocrea, oltre ai Buoni sport per le famiglie in condizioni di disagio, gli over 65 e i diversamente abili e ai Voucher sportivi per agevolare le ... Leggi su romadailynews

