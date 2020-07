Parma-Napoli 1-0 primo tempo (su rigore molto dubbio), ritmi da amichevole estiva (Di mercoledì 22 luglio 2020) Quando la notizia è un battibecco tra Gattuso e Lozano, vuol dire che il campo ha detto poco e nulla. È l’amara ma preventivabile e comprensibile constatazione del primo tempo tra Parma e Napoli. Finisce 1-0 il primo tempo con rigore – molto blando, diciamo inesistente – provocato da Mario Rui su Grassi. Segna Caprari. Una partita inutile, incastonata in una calendario scellerato con la Serie A che ha dovuto camuffarsi da industria per non perdere gli ultimi soldi dei diritti televisivi. Si gioca ogni battito d’ali. Lo si capisce anche dalla formazione del Napoli. Gattuso, messo spalle al muro dalla contemporanea assenza di Mertens (in panchina, reduce da una botta) e Milik ... Leggi su ilnapolista

