Pagelle Torino-Verona 1-1 | voti e tabellino Serie A 2019 2020

Le Pagelle, i voti e il tabellino del match tra Torino e Verona, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Un pareggio che serve a poco a entrambe. Soprattutto ai granata che speravano di chiudere definitivamente il discorso salvezza e vivere in tranquillità un finale di una stagione decisamente negativa. Il Verona aveva poco da dire a un campionato bellissimo, ben giocato e che per buona parte della stagione l'ha visto persino sognare l'Europa. Risultato in fondo giusto dopo una buona parte di gara di marca veronese a cui è seguita la reazione dei padrini di casa. Succede tutti in dieci minuti: al 56′ Borini trasforma un penalty, concesso dal Var che ravvisa una gomitata di ...

