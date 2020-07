Non volete indossare la mascherina? Ditelo a chi ha appena partorito (Di mercoledì 22 luglio 2020) In rete è partita la protesta delle mamme che hanno partorito in questi mesi e sono state obbligate a farlo indossando la mascherina. Non si sono lamentate di questo, anzi, hanno risposto a tutte quelle persone che da settimane si lamentano della mascherina. Al punto che, per alcuni, è diventato un peso anche solo indossarla per cinque minuti all’interno di un negozio. E non la utilizzano, rischiando di far salire il numero dei contagi. If I can wear a mask through 38 hours of labor, a c-section, and recovery . . . You can do it for an hour while running to the grocery store and/or other errands. #WearADamnMask Leggi su vanityfair

SimoPillon : Qualcuno cortesemente può spiegare a #MonicaCirinna che proprio in base all'art. 7 Cost. da lei citato, è il parroc… - CarloCalenda : La politica non è “arte di governo della polis” ma “arte di persuasione dei polli”. Competenze amministrative non s… - Franciscovota : RT @ChiodiDonatella: #COVID19, #ZANGRILLO SBOTTA: NE HO LE PALLE PIENE. 'Io dico quello che vedo. Se in #Lombardia abbiamo un morto dichia… - Federlouis : RT @deadiscordiaa: il significato dei tatuaggi non si chiede lo volete capire? - BaioniNazzareno : RT @ChiodiDonatella: #COVID19, #ZANGRILLO SBOTTA: NE HO LE PALLE PIENE. 'Io dico quello che vedo. Se in #Lombardia abbiamo un morto dichia… -

Ultime Notizie dalla rete : Non volete Non volete indossare la mascherina? Ditelo a chi ha appena partorito Vanity Fair.it Prima moto alla soglia dei 40 anni.. 90% casa/ufficio/città. Enduro stradale?

per cui vorrei un enduro stradale con l'anteriore da 19''. Premetto che non ho mai guidato una moto con le marce e che devo ancora conseguire la patente di tipo A3. L'uso che ne farei sarebbe ...

Non volete indossare la mascherina? Ditelo a chi ha appena partorito

La protesta delle neo mamme che hanno condiviso le loro esperienze di parto con la mascherina rispondendo a tutti coloro che con nessun rispetto per gli altri, non la utilizzano nemmeno cinque minuti ...

per cui vorrei un enduro stradale con l'anteriore da 19''. Premetto che non ho mai guidato una moto con le marce e che devo ancora conseguire la patente di tipo A3. L'uso che ne farei sarebbe ...La protesta delle neo mamme che hanno condiviso le loro esperienze di parto con la mascherina rispondendo a tutti coloro che con nessun rispetto per gli altri, non la utilizzano nemmeno cinque minuti ...