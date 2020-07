Mugnano in festa, il piccolo Rico ce l’ha fatta: operazione riuscita in Olanda (Di mercoledì 22 luglio 2020) Giornata di gioia a Mugnano per il piccolo Rico, un bambino affetto da una malattia genetica rara operato in Olanda e oggi finalmente fuori peRicolo. Per lui era partita una gara di solidarietà destinata a raccogliere oltre 45mila euro necessari all’operazione in un centro specializzato olandese. Mugnano, è festa: Rico torna a casa dopo l’operazione … L'articolo Mugnano in festa, il piccolo Rico ce l’ha fatta: operazione riuscita in Olanda Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

