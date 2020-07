MotoGp – Vinales vuole nuovamente il podio a Jerez: “possiamo essere ancora più forti” (Di mercoledì 22 luglio 2020) E’ tutto pronto a Jerez de la Frontera per il secondo round della stagione 2020 di MotoGp. Reduce da uno splendido podio, Vinales non vede l’ora di tornare in pista per il Gp dell’Andalusia. Mirco Lazzari gpGetty Images“La scorsa settimana mi sono sentito benissimo in sella a Jerez, quindi sono anche fiducioso per questo GP. Onestamente, ho avuto un buon ritmo – prima nel test e poi durante il weekend di gara – e nonostante il degrado delle gomme in gara sono riuscito a conquistare il secondo posto. La mia squadra ha fatto un ottimo lavoro e siamo tutti molto motivati ​​a lottare per il podio e la vittoria di nuovo. Penso che possiamo essere ancora più forti questa volta, perché ora ... Leggi su sportfair

