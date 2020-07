Mina chiama e Achille Lauro risponde: «Al suo servizio, regina» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non è la prima volta che Mina tiene d’occhio i nuovi talenti: nel corso della sua carriera si è sempre spesa moltissimo per realizzare duetti e collaborazioni sempre più varie e apparentemente lontanissime dal suo repertorio. È per questo che, per certi versi, l’idea di cantare con Achille Lauro non è un vero elemento di rottura, ma piuttosto un segno di continuità di un’artista che non si è mai posta nessun veto e che, anzi, ha sempre sfidato le convenzioni con fierezza e coraggio. È probabile che le performance all’ultimo Festival di Sanremo abbiano lasciato il segno in Mina, e che l’abbiano incuriosita subodorando già la possibilità di fare qualcosa insieme. 80 anni di Mina80 anni di Mina80 anni di Mina80 anni di Mina80 anni di Mina80 anni di Mina80 anni di Mina80 anni di Mina80 anni di Mina80 anni di Mina Leggi su vanityfair

