“Mi sono sentita esclusa”, la denuncia di Arisa: un momento difficile (Di mercoledì 22 luglio 2020) Arisa ha rivelato di aver trascorso un momento davvero difficile e di essersi sentita esclusa dal mondo della musica: ecco cosa è successo. Foto: Instagram @ArisamusicArisa in occasione dell’uscita del suo brano Ricominciare ancora ha deciso di raccontarsi nel profondo. La cantante ha rilasciato un’intervista per il Corriere della sera, non disdegnando di lanciare qualche frecciatina all’industria della musica. La cantante ha ammesso che l’ultima canzone è dedicata proprio a se stessa: “Serve prima di tutto a me cantare un brano che mi dica ‘Puoi farcela, dipende solo da te’. Delle volte mi sento vittima degli eventi.” Arisa, il momento ... Leggi su chenews

