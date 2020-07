Lecce-Brescia: Saponara trova il gol del 3-1, battuto Joronen (VIDEO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Riccardo Saponara segna il gol del 3-1 in Lecce-Brescia, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Il trequartista giallorosso chiude il match rispondendo alla rete messa a segno da Dessena pochi minuti prima. Tachtsidis recupera palla e serve l’ex Sampdoria, che batte Joronen e sigla il terzo gol dei salentini nel match del Via del Mare. Leggi su sportface

SECONDO TEMPO 32': tiro di Saponara da fuori area, tiro centrale, Joronen para a terra 28': botta di Majer in corsa, respinge Joronen in corner 25': Gol! Saponara, lanciato da Tachtsidis, entra in are ...La diretta di Lecce Brescia è cominciata da circa venti minuti al Via del Mare, al momento il punteggio vede i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Gara delicatissima con le rondinelle che in caso di ...