Lecce-Brescia, ore 21.45: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lecce (4-3-2-1): Gabriel, Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Saponara; Falco, Lapadula. All.: Liverani. Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Zmrhal, Tonali, Dessena, Martella; Torregrossa, Donnarumma. All.: Diego Lopez. Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A. Leggi su 90min

