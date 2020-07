Kevin McKidd ricorda la chimica con Sandra Oh in Grey’s Anatomy: “Siamo ancora amici molto intimi” (video) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Kevin McKidd e Sandra Oh hanno interpretato una delle storie d'amore più intense di Grey's Anatomy, quella turbolenta e passionale tra Owen e Cristina, durata tra tira e molla continui dalla quinta alla decima stagione, quando poi il personaggio della Yang è uscito di scena con un trasferimento in Svizzera. I due attori, la cui intesa sul set è unanimemente riconosciuta ed apprezzata dal pubblico, sono anche molto amici nella vita, si frequentano e si confrontano sulle scelte personali e professionali più importanti. E più volte Kevin McKidd ha auspicato un ritorno di Sandra Oh in Grey's Anatomy col personaggio di Cristina, o magari - ironicamente - una reunion altrove, ad esempio ... Leggi su optimagazine

