Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 22 luglio 2020) Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina: Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Godin; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte. Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. Allenatore: Giuseppe Iachini. FOTO: Twitter ufficiale Inter L'articolo Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

