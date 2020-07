In Alaska c’è stato un terremoto di magnitudo 7.8 (Di mercoledì 22 luglio 2020) C’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 7.8 in Alaska, alle 22.12 locali (le 7.12 in Italia). L’epicentro è stato individuato vicino a Perryville, a circa 800 chilometri a sud-ovest di Anchorage (la più grande città dell’Alaska). Per l’istituto geologico statunitense Pacific Tsunami Warning Center sono possibili tsunami sulle coste entro 300 chilometri dall’epicentro. «Sono in corso di valutazione» i rischi tsunami per le coste statunitensi e canadesi del Pacifico, mentre non ci sono rischi per le Hawaii, ha dichiarato l’istituto. The magnitude for the #Alaska #earthquake has been upgraded to 7.8, and the alert area now includes #tsunami advisories for southern Alaska and the Aleutian ... Leggi su linkiesta

pollieaye : @nuwoola sono partiti per l'alaska e si sono dimenticati i telefoni, non c'è altra spiegazione - sfiorata82 : RT @ilpost: In Alaska c’è stato un terremoto di magnitudo 7.8 - Harael14 : C'è stato un forte terremoto in Alaska ???? - erricopalese : RT @ilpost: In Alaska c’è stato un terremoto di magnitudo 7.8 - GPiziarte : In Alaska c’è stato un terremoto di magnitudo 7.8 -