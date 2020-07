I sindaci non potranno più dire no al 5G (Di mercoledì 22 luglio 2020) La misura è inserita nel decreto Semplificazioni: in materia decide lo Stato. Intanto il Tar sospende l'ordinanza del Comune di Messina contro le antenne di nuova generazione Leggi su lastampa

