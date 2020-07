Gazidis: “Abbiamo speso molti mesi per scegliere una figura per un Milan vincente. Pioli è ideale” (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha parlato a Milan Tv a proposito del tecnico Pioli. Ecco le sue parole: “Abbiamo speso molti mesi per scegliere la figura migliore per creare un Milan vincente, giovane, ambizioso e rafforzato con qualche elemento di esperienza. Noi vogliamo offrire ai nostri tifosi un calcio verticale, bello, veloce e intenso. Pioli lo sta facendo, ha dimostrato di essere la persona giusta. Sarà una voce importante per la nostra squadra-mercato, non c’è successo senza unità”. FOTO: Milan Tv L'articolo Gazidis: “Abbiamo speso molti ... Leggi su alfredopedulla

