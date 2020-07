Frosinone: l’ospedale “Spaziani”, presidio nella lotta al Covid, reclama la promozione a Dea di II livello (Di mercoledì 22 luglio 2020) “L’ospedale ‘Spaziani’ di Frosinone ha tutte le carte in regola per poter essere elevato a Dea di Secondo livello, come ampiamente dimostrato durante l’emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19″. Ad affermarlo è il capogruppo comunale della Lega Danilo Magliocchetti. Che così argomenta: “Durante l’emergenza sanitaria dei mesi scorsi, l’ospedale Spaziani di Frosinone si è dimostrato, oggettivamente, uno dei migliori su tutto il territorio, per la grande capacità, duttilità e velocità di trasformarsi in presidio Covid. In particolare, è degna di nota la capacità di passare da circa 6 posti in terapia intensiva, ante Covid, alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

