Formula 1, Fernando Alonso promette: “la Renault non vincerà nel 2021, ma getteremo le basi per il 2022” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Mancano ancora alcuni mesi prima che indossi nuovamente i colori della Renault, ma Fernando Alonso è già concentrato al prossimo anno, quando tornerà ufficialmente in Formula 1 con il suo vecchio team. Mark Thompson/Getty ImagesLo spagnolo ha parlato ai microfoni di Marca di quelli che sono i suoi obiettivi, sottolineando di voler riportare in alto la scuderia di Enstone: “le vetture del prossimo anno saranno le stesse di adesso, dunque sono consapevole di dove possa essere la Renault: non lotteremo per le prime posizioni. Ma la sfida di migliorare per il 2022 con una squadra forte e un ambiente positivo è entusiasmante. A ogni modo, quando chiuderò la visiera, non mi importa se sarà per il decimo, settimo o quarto posto, mi sembrerà sempre ... Leggi su sportfair

Formula Fernando Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Formula Fernando