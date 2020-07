Finale playoff Serie C 2019/2020: la Reggio Audace torna in Serie B dopo 21 anni, Bari ko 1-0 (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Reggio Audace torna in Serie B dopo 21 anni. Gli emiliani piegano 1-0 il Bari nella Finale dei playoff di Serie C 2019/2020, grazie ad un gol di Augustus Kargbo e festeggiano il ritorno nel campionato cadetto. I padroni di casa iniziano con il botto, creando subito ben tre chiare occasioni da gol e colpendo per due volte il palo, prima con un colpo di testa di Varone e poi con una cavalcata solitaria di Kargbo che, a tu per tu con Frattali, pecca di superbia e manca la rete del vantaggio. I pugliesi, però, non restano a guardare, infatti, crescono con il passare dei minuti e, al 37′, vanno vicinissimi al gol con un destro a giro di ... Leggi su sportface

