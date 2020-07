Emma, l’attesa è finita: la notizia che tutti aspettavano. “Non vedo l’ora!” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Emma Marrone è sempre più attiva su Instagram e poche ore fa la cantante salentina amatissima dai tempi di Amici di Maria De Filippi ha fatto un annuncio ‘bomba’. Riguarda il suo lavoro che, come sappiamo, nei prossimi mesi ha già una svolta assicurata: Emma è infatti, è uno dei giudici ufficiali della prossima edizione di X Factor. Un ruolo del tutto inedito per la Marrone che, è poco ma sicuro, saprà emozionare tutto il suo vastissimo pubblico social anche in queste vesti. I giudici dell’edizione 2020 di X Factor sono stati annunciati da poco e di fatto i rumor circolati nelle ultime settimane non si sono allontanati troppo dalla realtà. Il mitico quartetto è composto dalla mitica Emma, Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton. (Continua dopo la foto) È ... Leggi su caffeinamagazine

GFucci58 : RT @emmaishome: EMMA COSA VUOL DIRE PRECISAMENTE CHE AMMAZZERAI L'ATTESA REGALANDOCI UN SACCO DI SORPRESE - vtinella_ : RT @emmaishome: EMMA COSA VUOL DIRE PRECISAMENTE CHE AMMAZZERAI L'ATTESA REGALANDOCI UN SACCO DI SORPRESE - emmaishome : EMMA COSA VUOL DIRE PRECISAMENTE CHE AMMAZZERAI L'ATTESA REGALANDOCI UN SACCO DI SORPRESE -

Ultime Notizie dalla rete : Emma l’attesa 70 anni di "Emma B", il testo morboso e folle di Alberto Savinio Pangea.news