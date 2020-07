Display OLED indossabili: si portano sulla pelle | Tecnologia (Di mercoledì 22 luglio 2020) I futuri smartphone potrebbero essere una specie di guanti? Forse sì grazie a questi Display OLED da applicare sulla pelle per sviluppare nuovi dispositivi indossabili e intelligenti. Lanceremo i messaggi come le ragnatele di Spider Man nel prossimo futuro? Per ora si pensa ad applicazioni in campo medicale Lo sviluppo di dispositivi elettronici potrà focalizzarsi in nuovi ambiti grazie ai Display pieghevoli e indossabili per monitorare la salute umana e agire come robot medici. Tali dispositivi si basano su diodi organici a emissione di luce (OLED), gli stessi utilizzati nelle moderne TV o smartphone. Tuttavia, è ancora difficile sviluppare materiali semiconduttori con elevata flessibilità meccanica a causa del loro uso ... Leggi su tuttotek

Lo scanner per le impronte sotto i display lcd coprirà l'intero schermo

Finora lo scanner sotto al display era una prerogativa degli schermi oled, che di solito dedicano una piccola porzione dell’area inferiore del fronte per la lettura dell’univoco disegno del ...

