Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic flirt? Lui fa un gesto ambiguo che il web nota: “Dove guardi?” (VIDEO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Diletta Leotta sembra, ormai, aver interrotto la storia con Daniele Scardina e potrebbe essersi consolata subito con un altro uomo, stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic. I due sono apparsi assieme in un VIDEO ed è bastato questo per far scattare l’opinione pubblica. Nella clip in questione i due protagonisti si lanciano sguardi ammiccanti, ma a generare particolare sgomento è stato il comportamento assunto dal calciatore svedese. Il protagonista, infatti, ha compiuto un gesto che gli utenti del web hanno subito notato. Il VIDEO di Diletta e Zlatan In questi giorni si sta molto parlando della fine della storia tra la Leotta e il pugile Scardina. I due non hanno ancora ufficializzato ... Leggi su kontrokultura

