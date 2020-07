Coronavirus in Campania, contagi in aumento: 19 positivi, 1 guarito ma nessun morto in 24 ore (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell?emergenza epidemiologica da COVID-19 ha diramato in bollettino odierno: casi in aumento... Leggi su ilmattino

fanpage : ?? ULTIM'ORA 31 casi di Coronavirus nel salernitano - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 19 nuovi positivi su 2.065 tamponi, 1 guarito e nessun morto nelle ultime 24 ore https:… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 19 nuovi positivi su 2.065 tamponi, 1 guarito e nessun morto nelle ultime 24 ore https:… - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - Regione Campania, 19 nuovi positivi su 2.065 tamponi, 1 guarito e nessun morto nelle ultime 24 ore - napolimagazine : CORONAVIRUS - Regione Campania, 19 nuovi positivi su 2.065 tamponi, 1 guarito e nessun morto nelle ultime 24 ore -