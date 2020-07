Coronavirus: i pazienti fumatori potrebbero essere più a rischio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il fumo potrebbe aggravare le condizioni cliniche dei pazienti COVID-19. A suggerirlo uno studio, pubblicato sulla rivista International Journal of Molecular Sciences, condotto dagli esperti del Texas Tech University Health Sciences Center (TTUHSC), che hanno considerato la disfunzione cerebrovascolare-neurologica nei soggetti affetti da SARS-CoV-2, studiando gli effetti del fumo sui sistemi cerebrovascolari e neurologici. “Ci sono patologie – spiega Luca Cucullo del TTUHSC – che possono emergere a seguito della compromissione degli organi respiratori“. Il team afferma che lo studio suggerisce un’elevata vulnerabilita’ alle infezioni virali e batteriche nei fumatori piuttosto che nei non fumatori. “Il tabacco – aggiunge Sabrina Rahman Archie, studentessa presso il laboratorio di ... Leggi su meteoweb.eu

