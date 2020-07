Chi l'ha Visto, quando si sono perse le tracce di Emanuela Orlandi a Roma sono scomparsi più di 300 giovani: l'ipotesi della 'tratta delle ... (Di mercoledì 22 luglio 2020) È impressionante il dato sugli scomparsi nel periodo in cui si sono perse le tracce di Emanuela Orlandi. A si ripercorre la vicenda della giovane cittadina dello Stato Vaticano e si ricorda una pista ... Leggi su leggo

andrea_cioffi : Oggi l'opposizione dovrebbe occuparsi d'altro non di #RecoveryFund, visto che speravano nel fallimento.… - massimobitonci : Milioni di Italiani costretti a pagare le TASSE, CASSA INTEGRAZIONE che non arriva, sussidi e contributi ridicoli,… - marcotravaglio : L'ho visto nascere. Intendo Alessandro, ma anche il suo nuovo brano 'Londra'. siccome mi diverte moltissimo, faccio… - sognandoilmare_ : RT @inthehobbithole: Migliore di così. Eppure non ho visto scuse né pubbliche né private e quindi sono molto delusa. Mando un grosso abbrac… - ASR16_10 : @ale_rasch @ArcoraSrl Nn ho visto la foto e mi dispiace per il ragazzo in questione.. Ma tanto la figura de merda l… -