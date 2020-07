Bordighera: orari e preavvisi delle Commissioni, Trucchi al Sindaco "In proposito avevamo scritto già un anno fa" (Di mercoledì 22 luglio 2020) "Leggo con stupore che il Sindaco Ingenito accusa di incoerenza l'opposizione che siede in consiglio a Bordighera". Interviene così il Consigliere di minoranza della città delle palme Giuseppe Trucchi ... Leggi su sanremonews

Bordighera – Attraverso un comunicato, la minoranza consiliare esprime il proprio disappunto per quella che definisce «scortesia istituzionale» da parte del sindaco Vittorio Ingenito e della sua maggi ..."Chiedevamo in modo molto cortese di avviare un percorso condiviso sul modo di gestire i rapporti tra maggioranza e opposizione e le commissioni consiliari. Alla nota non è mai stata data risposta né ...